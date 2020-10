Fix! Djokovic tritt bei Erste Bank Open an

Tennis-Star Novak Djokovic wird in Kürze in der Wiener Stadthalle zu sehen sein.

Wenn am 24. Oktober der Startschuss für die Erste Bank Open in Wien fällt, wird die Nummer 1 der Tennis-Welt vor Ort sein. Nach der enttäuschenden Final-Niederlage bei den French Open gegen Rafael Nadal wird Novak Djokovic nun in der Wiener Stadthalle aufzuschlagen.

Die Nummer eins der Welt könnte bei einem Turniersieg seine Weltranglisten-Position mit frischen 500 Punkten untermauern. Doch die Konkurrenz schläft nicht, ein Großteil der Top-Ten wird in Wien antreten - mit dabei ist auch Dominik Thiem.

Das heimische ATP-500-Turnier ist in der entsprechenden Woche die einzige Großveranstaltung. Am Tag nach dem Finale beginnt allerdings das Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy, bei dem Djokovic den Titel zu verteidigen hat.

Für den "Djoker" ist es der dritte Auftritt in Wien. Im Jahr 2006 war im Achtelfinale Schluss, 2007 schlug der Serbe Stan Wawrinka im Finale.

Ob der frischgebackene French-Open-Sieger Rafael Nadal in Wien dabei ist, ist noch unklar.