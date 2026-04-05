Hammer-Los für Tennis-Hoffnung Tagger bei Heim-Debüt in Linz

Lilly Tagger hat für ihr Debüt bei den Upper Austria Ladies eine attraktive Gegnerin zugelost bekommen.
Die 18-jährige Osttirolerin trifft in Runde eins des WTA500-Turniers auf die ehemalige Weltranglisten-Zweite Paula Badosa aus Spanien. Neo-Österreicherin Anastasia Potapova bekommt es mit der 37-jährigen Chinesin Zhang Shuai zu tun. Sinja Kraus hat die an Nummer fünf gesetzte Rumänin Sorana Cirstea zur Gegnerin, Julia Grabher die Philippinin Alexandra Eala.
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Der Hauptbewerb des mit rund 1,2 Millionen Dollar dotierten Sandplatzturniers beginnt am Montag. Seit 2013 hat keine Österreicherin ein Hauptrundenmatch gewonnen, vier ÖTV-Spielerinnen und damit so viele wie seit 2008 nicht mehr wollen diesen "Linz-Fluch" beenden.