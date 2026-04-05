Hammer-Los für Tennis-Hoffnung Tagger bei Heim-Debüt in Linz

Lilly Tagger hat für ihr Debüt bei den Upper Austria Ladies eine attraktive Gegnerin zugelost bekommen.

Die 18-jährige Osttirolerin trifft in Runde eins des WTA500-Turniers auf die ehemalige Weltranglisten-Zweite Paula Badosa aus Spanien. Neo-Österreicherin Anastasia Potapova bekommt es mit der 37-jährigen Chinesin Zhang Shuai zu tun. Sinja Kraus hat die an Nummer fünf gesetzte Rumänin Sorana Cirstea zur Gegnerin, Julia Grabher die Philippinin Alexandra Eala.

Der Hauptbewerb des mit rund 1,2 Millionen Dollar dotierten Sandplatzturniers beginnt am Montag. Seit 2013 hat keine Österreicherin ein Hauptrundenmatch gewonnen, vier ÖTV-Spielerinnen und damit so viele wie seit 2008 nicht mehr wollen diesen "Linz-Fluch" beenden.