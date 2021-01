Nishikori, Azarenka, Stephens, Kerber & Co. betroffen – 47 Australian Open Spieler und Spielerinnen müssen sich die nächsten 14 Tage in "harte" Quarantäne begeben.

Corona-Alarm in Melbourne! Zwei Passagiere an Bord eines Charterfluges nach Melbourne wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Auch im Flieger aus Abu Dhabi waren an Corona erkrankte Trainer und Spieler an Bord. 47 Australian Open Teilnehmer an Bord dieser beiden Maschinen dürfen die nächsten 14 Tage nicht trainieren – fit halten können sie sich nur im Hotel-Zimmer.

Es ist das Worst-Case-Szenario, das alle Beteiligten vermeiden wollten: Nachdem zwei Passagiere an Bord eines Chartefluges nach Melbourne positiv auf COVID-19 getestet wurden, müssen sich alle 67 Passagiere in eine 14-tägige "harte Quarantäne" begeben. Davon betroffen sind unter anderem auch 24 Spieler, die anders als zunächst geplant nicht für fünf Stunden pro Tag trainieren dürfen. Zu diesen Spielern zählen unter anderem Kei Nishikori, Victoria Azarenka, Vasek Pospisil, Lauren Davis, Sloane Stephens, Guido Pella, Juan Ignacio Londero, Pablo Cuevas, Santi González, Artem Sitak.und Tennys Sandgren, der bereits vor Abflug für einiges an Unruhe gesorgt hatte. Gleiches gilt für die Spieler und Trainer an Bord des Abu Dhabi Flugs.

