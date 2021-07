Kitzbühel: Erler gewinnt sein ATP-Debüt

Alexander Erler feiert bei seinem Debüt auf der ATP-Tour in Kitzbühel auch prompt seinen ersten Sieg!

Der gebürtige Tiroler wirft den spanischen Shootingstar Carlos Alcaraz, der zuletzt beim 250er-Turnier im kroatischen Umag seinen ersten Turniererfolg einheimste, in der ersten Runde in drei Sätzen 7:5, 1:6, 6:2 raus. In der zweiten Runde trifft Erler am morgigen Mittwoch (3. Partie nach 11:00 Uhr am Center Court) auf den Schweden Mikael Ymer.

Nach 2:10 Stunden steht der erste Sieg im ersten Spiel auf der ATP-Tour von Erler fest. Damit ist der Tiroler nach den Niederlagen von Lukas Neumayer und Dennis Novak, der daraufhin seinen Verzicht auf ein Antreten bei den US Open bekanntgab, der einzig verbliebene Österreicher im Einzel-Bewerb