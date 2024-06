Melzer macht Thiem Hoffnung auf Olympia

Endgültiger Olympia-Cut erfolgt erst mitten im Wimbledonturnier - Auch Dominic Thiem darf noch hoffen.

ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer sieht noch eine kleine Chance, dass Dominic Thiem kurz vor seinem Karriere-Ende noch zum Olympia-Debüt kommt. "Ganz unrealistisch würde ich es nicht finden, wenn man sich so die Nachrichten von (Andy) Murray anschaut. Schauen wir, wie er sich die nächsten drei Wochen verhält", meinte Melzer am Montag auf APA-Nachfrage.

Der Verband glaubt an Thiem

Nominiert sei Thiem selbstverständlich vom Verband geworden, dies ist auch eine Grundvoraussetzung für die Chance auf die spezielle Wildcard für frühere Major-Sieger oder Olympiasieger. "Nächsten Mittwoch ist die Nominierungs-Deadline, Mitte Wimbledon gibt es dann einen Cut", weiß Melzer. Allerdings gehe auch er davon aus, dass Murray nicht nur in Wimbledon, sondern auch in Paris spielen will.

24 Teams sind fix dabei, davon die Top Ten plus irgendeinem Partner, dann noch weitere 14 Teams nach kombiniertem Ranking. "Dann werden die restlichen acht Teams aufgefüllt, entweder wieder mit 'combined rankings', wenn aber eine gewisse Zahl von Tennisspielern im Einzel schon nominiert worden sind, dann werden die letzten acht Teams mit Einzelspielern aufgefüllt, die schon vor Ort sind." Dies dient zur Reduktion der Gesamtzahl an Athleten. "Somit wissen wir auch da erst Mitte Wimbledon wie der Cut ausschaut."