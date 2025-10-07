Misolic-Krise! Vierter Auftakt-Aus in Folge vor Wien-Turnier

Filip Misolic steckt im Formtief: Der Steirer kassierte beim ATP-Challenger in Roanne seine vierte Auftaktniederlage in Folge. Auch Sebastian Ofner befindet sich zwei Wochen vor den Erste Bank Open in Wien in einer schwierigen Phase.

Österreichs Tennis-Hoffnungen befinden sich zwei Wochen vor dem Heim-Turnier in Wien in einer Formkrise. Filip Misolic unterlag beim ATP-Challenger im französischen Roanne in der ersten Runde dem Schweizer Henry Bernet mit 6:3, 3:6, 4:6 und kassierte damit die vierte Auftaktniederlage in Folge.

Niederlagenserie setzt sich fort

Der aktuell einzige österreichische Top-100-Spieler hatte zuletzt auch in Winston-Salem, Chengdu und Tokio gleich in der ersten Runde verloren. Misolics Serie von frühen Ausscheiden belastet die österreichische Tennis-Bilanz kurz vor den Erste Bank Open, die bereits am 20. Oktober beginnen.

Ofner ebenfalls in schwieriger Phase

Neben Misolic kämpft auch Sebastian Ofner mit Formproblemen. Der Burgenländer kassierte zuletzt in Shanghai seine siebente Niederlage in Folge nach einer rund fünfwöchigen Auszeit. Beide Spieler haben für das Wiener Turnier eine Wildcard erhalten und planen für kommende Woche einen Start in Stockholm.