Nach Ofner auch Misolic mit Auftakt-Out in Winston-Salem

Zweisatz-Niederlage im ersten Duell mit US-Amerikaner Kovacevic

Wie am Vortag Sebastian Ofner ist am Montag auch sein engerer steirischer Landsmann Filip Misolic in der ersten Runde des ATP-Tennisturniers von Winston-Salem ausgeschieden.

Österreichs Nummer eins unterlag im ersten Duell mit dem 26-jährigen US-Amerikaner Aleksandar Kovacevic 6:7(2),6:7(8). Der 24-jährige Misolic wehrte alle sieben Breakbälle gegen sich ab, wogegen er selbst nur einen vorfand und ebenso nicht verwertete. Im zweiten Tiebreak vergab Misolic zwei Satzbälle.

Für ihn wie auch Ofner geht es bei den am Sonntag beginnenden US Open in New York - erneut auf Hartplatz - weiter. Die Auslosung für dieses letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres erfolgt am Donnerstag.