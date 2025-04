ÖTV-Frauen unterliegen Kroatien knapp – Grabher glänzt im Einzel

Die österreichischen Tennis-Frauen verlieren ihr erstes Billie-Jean-King-Cup-Spiel gegen Kroatien knapp mit 1:2. Julia Grabher glänzt im Einzel, doch das Doppel scheitert im Match-Tiebreak. Jetzt wird's eng im Kampf um den Klassenerhalt.

Die österreichische Billie-Jean-King-Cup-Mannschaft startete mit einer enttäuschenden Niederlage in den Kampf um den Klassenerhalt in der Europa-Afrika-Gruppe I. Gegen Kroatien unterlagen Julia Grabher und Co. in Vilnius mit 1:2, nachdem das entscheidende Doppel im Match-Tiebreak verloren ging.

Kostic chancenlos, Grabher stark

Die 19-jährige Tamara Kostic hatte gegen Petra Marcinko keine Chance (1:6, 1:6). Doch Julia Grabher glänzte: Die Vorarlbergerin, frisch von einem ITF-Titel auf Sardinien, besiegte Antonia Ruzic souverän mit 6:4, 6:0.

Doppel-Drama im Tiebreak

Im entscheidenden Doppel führten Grabher und die 18-jährige Ekaterina Perelygina im Match-Tiebreak zeitweise, mussten sich aber Tara Würth und Petra Marcinko mit 3:6, 6:4, 7:10 geschlagen geben.

Jetzt wird's brenzlig

Kapitänin Marion Maruska muss gegen Lettland (ohne Ostapenko) und Portugal mindestens einen Sieg holen, um den Abstiegskampf zu vermeiden. Die besten zwei Teams spielen um den Aufstieg.