Raducanu nach Stalking-Drama: „Ich konnte kaum atmen“

Emma Raducanu hat erstmals über den Stalking-Vorfall in Dubai gesprochen. Die Britin war während eines Matches in Tränen aufgelöst – nun wurden Maßnahmen ergriffen.

Tennis-Star Emma Raducanu hat erstmals über den Stalking-Vorfall beim Turnier in Dubai Mitte Februar gesprochen. Sie konnte "den Ball buchstäblich vor lauter Tränen nicht sehen, und ich konnte kaum atmen", sagte die Britin im Vorfeld des Turniers von Indian Wells. Seit dem Vorfall sei sie wachsamer und habe die Sicherheitsvorkehrungen erhöht.

Stalker verfolgte Raducanu über mehrere Turniere hinweg

In Dubai hatte ein Mann die US-Open-Siegerin von 2021 in ihrem Match gegen die Tschechin Karolína Muchová zum Weinen gebracht. Einen Tag vor dem Spiel hatte er Raducanu in der Nähe des Spielerinnen-Hotels angesprochen, ihr einen Brief übergeben und ein Foto mit der 22-Jährigen gemacht. Diese hatte das ihrem eigenen Team gemeldet, das jedoch erst am nächsten Tag die WTA und die Turnier-Organisation informierte.

Zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen konnten in der Kürze der Zeit nicht mehr getroffen werden. Der Mann war Raducanu zuvor bereits zu den Turnieren in Singapur, Abu Dhabi und Doha gefolgt.

Raducanu versteckte sich während des Spiels

Während des Matches gegen Muchová versteckte sich Raducanu hinter dem Schiedsrichterstuhl. Der Mann wurde daraufhin von der Tribüne verbannt. Die Unparteiische und Muchová kümmerten sich um Raducanu, die weiterspielte und das Match letztlich verlor.

Die Polizei in Dubai nahm den Mann später fest. Er unterzeichnete eine formelle Verpflichtung, sich von Raducanu zu distanzieren, und wurde für künftige Turniere gesperrt. Die britische Tennisspielerin verzichtete jedoch auf eine Anzeige.

Raducanu bereits zum zweiten Mal Opfer von Stalking

Es ist nicht das erste Mal, dass Raducanu mit Stalking konfrontiert wurde. Bereits 2022 wurde ein Mann wegen Stalkings zu gemeinnütziger Arbeit verurteilt und erhielt ein fünfjähriges Kontaktverbot. Über die Identität des Mannes, der in Dubai ausgeschlossen wurde, gibt es bislang keine weiteren Informationen.