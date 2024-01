Sebastian Ofner verpasste in Hongkong erstes Tour-Finale

Ofner ringt Struff nieder und löst Hongkong-Viertelfinalticket Sebastian Ofner ist am Donnerstag beim mit 739.945 Dollar dotierten ATP-250-Turnier in Hongkong ins Viertelfinale eingezogen. In einem Tiebreak-Krimi besiegte der Weltranglisten-43. den als Nummer fünf gesetzten Deutschen Jan-Lennard Struff in drei Sätzen 6:7(4),7:6(5),7:6(2).