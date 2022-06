Serena Williams erhält vor Wimbledon keine weiteren Spiele

Die Doppel-Partnerin von Serena Williams hat sich verletzt.

Tennis-Superstar Serena Williams wird vor ihrem Comeback beim Rasen-Klassiker in Wimbledon keinen weiteren Doppel-Auftritt zur Vorbereitung absolvieren. Die Tunesierin Ons Jabeur als Spiel-Partnerin der 23-fachen Grand-Slam-Turniergewinnerin habe eine Verletzung am rechten Knie, teilten die Veranstalter des WTA-Turniers in Eastbourne am Donnerstag mit. Williams/Jabeur werden damit nicht zum Halbfinale gegen Aleksandra Krunic aus Serbien und die Polin Magda Linette antreten.

Williams und Jabeur gewannen im Doppel beim Turnier in Eastbourne zwei Partien. Die 40-jährige Amerikanerin spielte sich dabei für Wimbledon (27. Juni bis 10. Juli) ein. Williams erhält beim dritten Grand-Slam-Turnier des Jahres eine Wildcard. Mit einem weiteren Erfolg in Wimbledon kann sie den Rekord der Australierin Margaret Court mit 24 Grand-Slam-Turniertiteln einstellen. Williams hat dort bisher sieben Mal gewonnen. Jabeur hatte zuletzt in Berlin gewonnen und gilt für Wimbledon als aussichtsreich.