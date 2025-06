Sinners emotionales Musik-Debüt mit Bocelli

Der italienische Tenor Andrea Bocelli und Tennisstar Jannick Sinner veröffentlichen gemeinsam einen Song.

"Polvere e Gloria" (Staub und Ruhm) lautet der Titel des Lieds, das am Freitag bei Decca Records/Universal Music erscheint. "Der Song ist ein Dialog zwischen Generationen, zwischen zwei Lebenswegen, die unterschiedlich sind, aber von der gleichen Leidenschaft getragen werden", hielt Bocelli dazu auf Social Media fest.

In "Polvere e Gloria", das auf Italienisch und Englisch erscheint, singt Bocelli kraftvoll, während Sinner mit einem persönlichen Ton Passagen spricht, die wie laut ausgesprochene Gedanken wirken.

Hymne an den Wert der Ausdauer

" ́Polvere e Gloria ́ ist eine Hymne an den Wert der Ausdauer, an die Würde der täglichen Anstrengung, die jeden unsicheren Schritt zu einem Teil eines größeren Ganzen macht", sagte Andrea Bocelli. "Dieses Projekt mit Jannik zu teilen, war faszinierend: zwei verschiedene Welten, vereint durch Einsatz, Disziplin und die ständige Suche nach Echtheit und Schönheit. Und ich gestehe: Ich bin schon immer ein Fan von ihm gewesen - fasziniert nicht nur von seinem Talent, sondern auch von seiner Bescheidenheit und inneren Stärke."

"Ich bin sehr geehrt und glücklich, Teil dieses Projekts mit Andrea zu sein - einer einzigartigen und außergewöhnlichen Stimme, seit über 30 Jahren eine Flagge unseres Landes Italien in der Welt", fügte Jannik Sinner, aktuell auf Platz eins der Tennis-Weltrangliste, hinzu. "Ich hätte mir nie vorstellen können, meine Stimme in einem seiner Lieder zu hören - das ist ein starkes Gefühl", so der Südtiroler.

Der Musikclip, gedreht von Gaetano Morbioli, zeigt noch nie veröffentlichtes privates Bildmaterial aus Kindheit und Jugend der beiden Protagonisten. Es wird kombiniert mit aktuellen Aufnahmen, die auf Bocellis toskanischem Anwesen entstanden sind: goldene Felder, Stille und eine Szenerie, die nach Heimat duftet.