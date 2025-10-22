Alles zu oe24VIP
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Tennis
Sinners Stadthallen-Show in 58 Minuten: Topfavorit gab nur 2 Games ab
© gepa

Erste Bank Open

Sinners Stadthallen-Show in 58 Minuten: Topfavorit gab nur 2 Games ab

22.10.25, 18:56 | Aktualisiert: 22.10.25, 20:32
Topfavorit Jannik Sinner brauste Mittwochabend im Eiltempo ins Achtelfinale der Wiener Erste Bank Open. Der Weltanglisten-Zweite stand beim 6:0, 6:2-Sieg gegen den Deutschen Daniel Altmaier nur 58 Minuten am Platz.

Was für eine Machtdemonstration des Wien-Siegers von 2023! Ganze 22 Minuten benötigte Sinner für den 1. Satz, Altmaier (ATP-Nr. 51) machte gerade 6 Punkte. Zu Beginn des 2. Satzes gelang dem Deutschen immerhin der erste Gamegewinn. Doch mit Breaks zum 2:1 und 4:1 machte Sinner schnell alles klar. Ehe Sinner in der mit 9.800 Zuschauern ausverkauften Stadthalle nach 58 Minuten den Matchball verwandelte, war Altmaier ein zweites "Ehrengame" zum 2:5 gelungen. 

"Es war ein super Spiel, ein super Anfang. Ich habe sehr gut aufgeschlagen, mich gut gefühlt und bin logischerweise sehr zufrieden", erklärte Sinner nach seinem kurzen Auftritt.

Auf dem Weg zu seinem zweiten Wien-Titel nach 2023 wartet auf den Südtiroler im Achtelfinale Landsmann Fabio Cobolli. Sinner freut sich jedenfalls auf seinen zweiten Auftritt am Donnerstag: "Die Atmosphäre hier ist super."

Medwedew siegte mit Mühe

Mehr Mühe als Sinner hatte Daniil Medwedew. Der 21-fache ATP-Turniersieger und Wien-Triumphator von 2022 setzte sich am Mittwoch am Center Court in der Stadthalle gegen den Portugiesen Nuno Borges mit 6:4, 6:7(7), 6:2 durch.  Der 29-jährige Russe vergab im Tiebreak des zweiten Satzes bei 6:5 und 7:6 zwei Matchbälle und schenkte seinem Gegenüber mit einem Doppelfehler in der Folge den Satzgewinn. Den Gewinn des Matches ließ er sich aber nicht nehmen, Durchgang drei wurde zur klaren Angelegenheit für den Favoriten. 

Im Achtelfinale wartet auf die Nummer sechs des Turniers und Nummer 14 der Welt der Franzose Corentin Moutet, der den Bosnier Damir Dzumhur am zweiten Turnier-Schauplatz in der Marx-Halle mit 6:3,6:0 abfertigte.

Dort buchte der nächste Sinner-Gegner Cobolli sein Achtelfinalticket mit einem 7:6(6),6:2 gegen den Tschechen Tomas Machac. Als Belohnung winkt nun möglicherweise ein Duell mit dem Weltranglistenzweiten Jannik Sinner. Der Südtiroler muss sich zuvor noch mit dem Deutschen Daniel Altmaier matchen. Mit Matteo Berrettini stieg dank eines 7:6(5),6:3 über den Australier Alexei Popyrin ein weiterer Italiener auf.

Im Doppelbewerb des mit mehr als 2,7 Millionen Euro dotierten ATP500-Hartplatz-Events kam für den Deutschen Alexander Zverev am Tag nach seinem Zitterstartsieg im Einzel mit dem Brasilianer Marcelo Melo das Aus. Die Auftaktpartie des Österreichers Lucas Miedler mit Francisco Cabral wurde kurzfristig auf Donnerstag verschoben. Mit Alexander Erler (mit dem US-Amerikaner Robert Galloway) und Neil Oberleitner/Joel Schwärzler wollen noch weitere ÖTV-Akteure im Doppel reüssieren.

