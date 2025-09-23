Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Tennis
Tennis-Welt trauert um Trainer-Legende Niki Pilic (87)
© Getty

Fünf Davis Cup-Siege

Tennis-Welt trauert um Trainer-Legende Niki Pilic (87)

23.09.25, 11:12
Teilen

In Rijeka ist im Alter von 87 Jahren Nikola Pilić verstorben, einer der größten Tennisspieler und Trainer Kroatiens.  

Der in Split geborene Sportler hinterließ im Welttennis tiefe Spuren – sowohl auf dem Platz als auch als Coach. Pilić bestritt 378 Profispiele, gewann 211 davon und holte neun Titel. Sein größter Erfolg im Einzel war das Finale der French Open 1973, im Doppel triumphierte er 1970 bei den US Open. Bereits in den 1960er-Jahren sorgte er in Wimbledon für Aufsehen, 1962 im Finale und 1967 im Halbfinale. Auch der historische Wimbledon-Boykott 1973, ausgelöst durch seine Sperre, prägte seine Karriere.

Djokovic startete Karriere bei Pilic

Nach seiner aktiven Zeit wurde Pilić zu einem der erfolgreichsten Davis-Cup-Trainer: Er führte Deutschland (1988, 1989, 1993), Kroatien (2005) und Serbien (2010) zum Titel – ein einzigartiger Rekord. Zudem prägte er viele Top-Spieler, darunter den jungen Novak Đoković, der seine Karriere in Pilićs Akademie in Opatija startete.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden