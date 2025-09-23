Tennis-Welt trauert um Trainer-Legende Niki Pilic (87)

In Rijeka ist im Alter von 87 Jahren Nikola Pilić verstorben, einer der größten Tennisspieler und Trainer Kroatiens.

Der in Split geborene Sportler hinterließ im Welttennis tiefe Spuren – sowohl auf dem Platz als auch als Coach. Pilić bestritt 378 Profispiele, gewann 211 davon und holte neun Titel. Sein größter Erfolg im Einzel war das Finale der French Open 1973, im Doppel triumphierte er 1970 bei den US Open. Bereits in den 1960er-Jahren sorgte er in Wimbledon für Aufsehen, 1962 im Finale und 1967 im Halbfinale. Auch der historische Wimbledon-Boykott 1973, ausgelöst durch seine Sperre, prägte seine Karriere.

Djokovic startete Karriere bei Pilic

Nach seiner aktiven Zeit wurde Pilić zu einem der erfolgreichsten Davis-Cup-Trainer: Er führte Deutschland (1988, 1989, 1993), Kroatien (2005) und Serbien (2010) zum Titel – ein einzigartiger Rekord. Zudem prägte er viele Top-Spieler, darunter den jungen Novak Đoković, der seine Karriere in Pilićs Akademie in Opatija startete.