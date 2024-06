Thiem bei Abschiedstour zurück am Schicksals-Ort

Erstmals seit seinem Adieu aus Paris in der zweiten French-Open-Runde vor knapp fünf Wochen steigt Dominic Thiem dank einer Wildcard auf Mallorca wieder ins Turniergeschehen ein.

Der 30-jährige Ex-US-Open-Sieger bekam bei seinem Comeback auf der Baleareninsel am Samstag einen Topgegner zugelost, Thiem misst sich mit dem als Nummer sechs gesetzten Franzosen Gael Monfils. Österreichs bester Tennis-Akteur Sebastian Ofner trifft auf den Spanier Jaume Munar.

Für Thiem, der im Herbst seine Karriere beendet, ist es auch eine Rückkehr an einen Unglücksort: Am (heutigen) Samstag vor genau drei Jahren hat sich der frühere Weltranglisten-Dritte auf Mallorca eine folgenschwere Handgelenksverletzung in der rechten Schlaghand zugezogen, die ihn zu einer langen Pause gezwungen hat. Die Verletzung sowie auch ein Motivationsloch hat letztlich die Fortsetzung seiner Jahre in der absoluten Weltspitze verhindert.

Ungeschlagen gegen Spaßvogel Monfils

Gegen Monfils geht Thiem diesmal als Außenseiter ins Match, obwohl er eine ausgezeichnete 6:0-Bilanz gegen den 37-jährigen Franzosen stehen hat. Monfils, der zusätzlich gegen Thiem drei Mal nicht hatte antreten können, ist aktuell ATP-38., Thiem fast 100 Plätze dahinter an Position 134.

Ofner hat in seinem Erstrundenmatch gegen Munar (ATP-60.) hingegen einige Rechnungen offen. Inklusive zweier Challenger hat Ofner alle drei Matches gegen den Spanier verloren, die einzige Tour-Niederlage passierte ihm im vergangenen Februar in Rio glatt mit 3:6,1:6.

Sowohl Thiem, der mit Doppelspezialist Lucas Miedler dank Wildcard antritt, als auch Ofner (mit dem Italiener Luciano Darderi) sind auch im Doppel am Start.