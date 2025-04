Thiem-Comebacksensation bei Millionen-Turnier in New York

Ein halbes Jahr nach seinem Rücktritt greift Dominic Thiem (31) wieder zum Tennis-Racket. Dabei geht's um ein Millionen-Preisgeld.

Der ehemalige US-Open-Sieger ist Teil eines mit insgesamt 12 Millionen Dollar dotierten Team-Schaukampfs namens "Legends Team Cup". Drei Teams mit je fünf Spielern, jede Mannschaft trifft zweimal auf die anderen beiden. Thiem verstärkt das "Team Moya", das von Kapitän Carlos Moya angeführt wird. Gespielt wird an verschiedenen Locations quer über den Globus.

Erster Thiem-Auftritt: 16.-18. Juli in New York

Thiem ist im Team mit seinem guten Tour-Freund Diego Schwartzman (ARG), Fernando Verdasco (ESP), dem Ex-Doppel-Weltklassemann Mike Bryan (USA) und dem Deutschen Philipp Kohlschreiber. Vom 16. bis 18. Juli trifft Team Moya in der UBS Arena von New York auf Team Philippoussis mit Juan Carlos Ferrero (ESP), Marcos Baghdatis (CYP), Radek Stepanek (CZE), Bob Bryan (USA) und Tommy Robredo (ESP).

Allerdings wird sich Thiem, der am Sonntag beim Wings for Life World Run an den Start gehen wird, wieder in Tennis-Form bringen müssen. Nach eigenen Angaben hatte der Niederösterreicher in den vergangenen Monaten nur sporadisch den Schläger in der Hand. Und, wie er bei seinem Rücktritt Ende Oktober verraten hatte, baut er wenn er nicht "voll im Training ist", schnell ab.

Wir dürfen also gespannt sein auf Thiems Tennis-Comeback - und darauf, wie der neue Team-Schaukampf von den Fans angenommen wird.

Das Team von Mark Philippoussis misst sich davor vom 12. bis 14. Juni in einem Tennisparadies auf der französischen Karibikinsel St. Barts mit dem Team James Blake. Letzterer hat Jo-Wilfried Tsonga (FRA), Tommy Haas (GER), Feliciano Lopez (ESP), Sam Querrey (USA) und David Ferrer (ESP) unter seinen Fittichen.