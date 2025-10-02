Thiem feiert Comeback in der Wiener Stadthalle

Dominic Thiem schlägt wieder in der Wiener Stadthalle auf.

Tennis-Fans dürfen sich auf ein Comeback von Dominic Thiem in der Wiener Stadthalle freuen. Die ehemalige Nummer 3 der Welt wird beim „Red Bull BassLine“ am 17. Oktober mit dabei sein und schlägt damit wieder auf dem Centre Court auf. Thiem wird sich bei dem Tie-Break-Turnier unter anderen mit Andrej Rublew und Gael Monfils messen.

„Für mich bedeutet es unglaublich viel, wieder am Centre-Court in der Stadthalle zu spielen“, sagte Thiem in einer Aussendung.

