Kranker Thiem lässt Davis-Cup-Start offen

Bei einer Pressekonferenz in Wien verriet Dominic Thiem endlich, wie gesundheitlich um ihn steht.

Eigentlich ging es am Montag bei der Pressekonferenz im Erste Bank Campus um das bestbesetzte Stadthallen-Turnier der letzten Jahre: 8 der Top-15-Spieler der Welt (inklusive US-Open-Finalist Daniil Medwedew) haben zugesagt, sogar der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic ist noch im Gespräch.

Doch dann sprach Thiem über seine Krankheit, die ihn zur Absage in Winston Salem und zur Aufgabe bei den US Open gezwungen hatte. "Ich war letzte Woche in Salzburg (im Red Bull Performance Center, d. Red.) und hab dort von Montag bis Donnerstag Untersuchungen gemacht. Ich hab eine ziemliche Magenentzündung, die aber schon in Behandlung ist."

15./16. September schlägt Österreich im Davis Cup gegen Portugal auf

Allerdings wartet der Erste-Bank-Open-Sieger von 2019 noch die letzten Befunde ab. Abhängig vom Ergebnis macht er sein Antreten im Davis-Cup gegen Portugal (15./16. September im Schwechater Universum): "Je nachdem, wie das ausgeht, werde ich dann sehen, ob ich spiele oder nicht."

Thiem ("Ich glaub, dass ich das schon länger, seit Sommer, mit mir herumtrage") sieht sich jedenfalls "auf dem Weg der Besserung. Jetzt geht es bergauf, weil wir ja wissen, was es ist."

»Entzündung war seit einiger Zeit in meinem Körper«

"Seitdem ich die Behandlung bin, ist das Problem mit dem Übergeben weg. Bis dahin war mein Körper ein bissl angeschlagen, weil die Entzündung schon seit einiger Zeit drinnen war. Aber es wird jetzt von Tag zu Tag besser."

Der seit 3. September 30-jährige Thiem hat inzwischen "mit lockerem Training" begonnen. "Wenn der Magen okay ist, bin ich zuversichtlich, dass ich relativ schnell wieder gut spiele. Ich habe in den USA gut gespielt und der Fitnesslevel passt. Das Gute ist, dass jetzt jede Woche etwas ist. Davis Cup, wenn ich spiele, Bad Waltersdorf (Challenger ab 18. September, d. Red.), dann Asien. Bis Metz Mitte November hab ich jede Woche eine Chance, dass ich meine gute Form unter Beweis stelle. Deswegen möchte ich so schnell wie möglich wieder fit werden."