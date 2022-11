Die Vorarlbergerin Julia Grabher ist am Freitag (Ortszeit) beim mit 115.000 Dollar dotierten WTA125-Tennisturnier in Colina in Chile im Viertelfinale ausgeschieden.

Österreichs Nummer eins unterlag der US-Amerikanerin Caroline Dolehide auf Sand 2:6,1:6 und wird in der Weltrangliste ihren 84. Rang voraussichtlich behalten. Grabher hatte auf eine Teilnahme beim Billie Jean King-Cup der Österreicherinnen in Schwechat gegen Lettland zugunsten einiger Turnierteilnahmen verzichtet.