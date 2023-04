Grabher in Charleston schon im Achtelfinale

Die Vorarlbergerin Julia Grabher hat am Mittwoch beim WTA-Turnier in Charleston die dritte Runde und damit das Achtelfinale erreicht.

Die 26-Jährige setzte sich gegen die US-Amerikanerin Sachia Vickery in einer guten Stunde 6:1,6:2 durch und prolongierte damit die österreichische Erfolgsserie in dieser Tennis-Woche. Grabher trifft um den Einzug ins Viertelfinale am Donnerstag auf die Ukrainerin Julia Putinzewa oder die Russin Jekaterina Alexandrowa (Nr. 7).

Grabher startete im zweiten Duell mit Vickery mit zwei Breaks und servierte danach aus. Die in der Weltrangliste als 187. um 98 Ränge hinter der Österreicherin rangierende Lokalmatadorin fand nach deren vier im ersten Satz in Folge keinen einzigen Breakball mehr vor, Grabher nutzte hingegen im zweiten Durchgang zwei von vier. Neben guter Chancenauswertung überzeugte Österreichs Nummer eins sowohl als Auf- wie auch als Rückschlägerin. Die nächste Gegnerin des Schützlings von Coach Günter Bresnik wurde später am Donnerstag ermittelt.

In der Weltrangliste wird sich Grabher am Montag erstmals unter die Top 80 schieben. Nimmt sie auch die nächste Hürde, wäre sie an den Top 70 dran. Sicher ist ihr schon ein Preisgeld von 9.340 Dollar (gut 8.500 Euro). Am Dienstag waren Sinja Kraus in Bogota sowie Dominic Thiem und Jurij Rodionov in Tour-Achtelfinali eingezogen. In Charleston waren wegen eines größeren Rasters dafür zwei Erfolge nötig. In Runde eins hatte sich Grabher gegen die Chinesin Zhang Shuai (Nr. 10) durchgesetzt. Ihr erstes Duell mit Vickery hatte sie zu Beginn 2022 in Australien verloren.