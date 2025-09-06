Alles zu oe24VIP
Jokic
© EPA

Basketball

Topfavorit Serbien um Jokic bei EM ausgeschieden

06.09.25, 23:49
Teilen

Topfavorit Serbien ist bei der Basketball-EM völlig überraschend im Achtelfinale ausgeschieden. 

Das Team von Trainer Svetislav Pesic verlor am Samstagabend in Riga gegen Finnland mit 86:92. Der WM-Zweite war als großer Gold-Kandidat in das Turnier gestartet. Doch auch 33 Punkte von NBA-Star Nikola Jokic konnten das Aus gegen starke Finnen nicht verhindern. Lauri Markkanen glänzte beim Co-Gastgeber der Europameisterschaft mit 29 Zählern.

Zu den ersten vier Viertelfinalisten gehören neben Finnland und Litauen auch Titelverteidiger Deutschland und die Türkei.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

