Transfer-Hammer: De Bruyne vor Wechsel nach Italien

Mittelfeldmotor Kevin De Bruyne steht in Manchester vor dem Absprung. Im Sommer könnte er seine Karriere in Italien fortsetzen, wo er sogar in denselben Farben wie für City auflaufen würde.

Kevin De Bruyne (33) steht vor einem Wechsel zur SSC Napoli. Der Mittelfeldstar verlässt Manchester City nach zehn Jahren und wird zum Saisonende ablösefrei zu haben sein. Während der Belgier zuvor mit einem Wechsel in die MLS oder die Saudi Pro League in Verbindung liebäugelte, hat er nun offenbar Italien als bevorzugtes Ziel gewählt. Napoli, drei Runden vor Schluss Tabellenführer in der Serie A, hat bereits Kontakt zu De Bruynes Management aufgenommen und ein konkretes Angebot unterbreitet. Laut italienischen Medienberichten hält Napolis Sportdirektor Giovanni Manna schon länger Kontakt mit De Bruyne. Konkret wurde ihm ein Vertragsangebot über zwei Jahre mit einer Option auf ein weiteres Jahr unterbreitet. De Bruyne wird seine Zukunftsentscheidung wohlüberlegt und gemeinsam mit seiner Familie treffen. Das Zünglein an der Waage könnte bei einem Wechsel ein alter Bekannter De Bruynes sein. Den 33-Jährigen verbindet eine enge Freundschaft mit seinem belgischen Teamkollegen Romelu Lukaku (32), der bereits bei Napoli spielt und immer wieder betont, dort sehr glücklich zu sein.