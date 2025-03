Rätsel um Tod von Sohn (14) einer Sport-Legende

Zunächst wurde vermutet, dass er an einer Asphyxie (fehlende Atmung) infolge einer Lebensmittelvergiftung gestorben sei.

Der tragische Tod von Miller Gardner, dem 14-jährigen Sohn des ehemaligen New York Yankees-Spielers Brett Gardner, gibt weiterhin Rätsel auf. Miller wurde am Freitagmorgen in seinem Zimmer eines Resorts in Manuel Antonio (Costa Rica) tot aufgefunden, wo er mit seiner Familie Urlaub machte.

Zunächst wurde vermutet, dass er an einer Asphyxie infolge einer Lebensmittelvergiftung gestorben sei. Die Justizbehörde Costa Ricas (OIJ) erklärte jedoch, dass Asphyxie ausgeschlossen wurde, da es keine Anzeichen für eine Atemwegsverstopfung gab. Eine Autopsie und ein toxikologischer Bericht stehen noch aus und könnten mehrere Wochen dauern.

Miller war nicht das einzige Familienmitglied, das sich während der Reise unwohl fühlte. Seine Eltern Brett und Jessica Gardner erklärten, dass auch andere Angehörige Krankheitssymptome zeigten und sie viele offene Fragen zum Tod ihres Sohnes hätten.

Lebensmittelvergiftungen entstehen meist durch den Verzehr von mit Bakterien, Schimmelpilzen, Parasiten oder anderen Giftstoffen kontaminierten Lebensmitteln. Symptome reichen von Erbrechen und Durchfall bis hin zu Muskelparalysen, die in schweren Fällen die Atmung beeinträchtigen können. In den meisten Fällen sind Organversagen, Dehydrierung oder neurotoxische Effekte die Todesursache, nicht jedoch Erstickung.

Genaue Ursache von Millers Tod bleibt unklar

Die genaue Ursache von Millers Tod bleibt unklar. Seine Familie äußerte den Verdacht einer Lebensmittelvergiftung, doch es ist nicht bekannt, was Miller vor seinem Tod gegessen hatte oder wie lange seine Familie bereits Symptome zeigte. Eine Sprecherin des Resorts betonte, dass das Hotel mit den Behörden kooperiere, um die Ursache des tragischen Vorfalls zu klären.

Brett und Jessica Gardner gaben eine herzzerreißende Erklärung zum Tod ihres Sohnes ab: "Mit schwerem Herzen müssen wir bekannt geben, dass unser jüngster Sohn Miller verstorben ist. Er war 14 Jahre alt und wurde uns viel zu früh genommen." Sie erklärten weiter, dass Miller friedlich im Schlaf gestorben sei.

Das US-Außenministerium bestätigte den Tod eines US-Bürgers in Costa Rica am 21. März und erklärte, es verfolge die lokalen Ermittlungen genau. Die Familie arbeitet nun daran, Millers Leichnam in die USA zu überführen, wo weitere Untersuchungen durchgeführt werden könnten.

Der 41-jährige Brett Gardner spielte von 2008 bis 2021 für die Yankees und war Teil des Meisterteams von 2009. Yankees-Coaches Aaron Boone und Joe Girardi sowie das gesamte Team drückten ihr tiefes Mitgefühl aus. In einer Stellungnahme würdigten die Yankees Miller als einen warmherzigen und lebensfrohen Jungen und versicherten, die Familie Gardner in dieser schweren Zeit zu unterstützen.