Baseball-Legende trauert um seinen 14-jährigen Sohn

Der Sohn des ehemaligen Yankees-Stars Brett Gardner (41) ist mit 14 Jahren im Urlaub ums Leben gekommen.

Der Sohn der Baseball-Ikone Brett Gardner ist im Urlaub gestorben, wie die Familie via Social Media öffentlich machte. "Schweren Herzens müssen wir bekannt geben, dass unser jüngster Sohn Miller verstorben ist. Er war 14 Jahre alt und hat uns viel zu früh verlassen", heißt es in dem Statement.

Der 14-Jährige sei während des Urlaubs erkrankt. "Wir haben so viele Fragen und so wenige Antworten zu diesem Zeitpunkt, aber wir wissen, dass er am Morgen des 21. März friedlich eingeschlafen ist."

Die Familie nimmt Abschied vom "geliebten Sohn und Bruder". Weiter heißt es: "Wir können uns noch kein Leben ohne sein ansteckendes Lächeln vorstellen. Er liebte Football, Baseball, Golf, die Jagd, Fischen, seine Familie und seine Freunde. Er hat das Leben jeden einzelnen Tag gelebt."

Brett Gardner lief 2008 zum ersten Mal in der MLB für die New York Yankees auf. Er blieb dem Verein bis zu seinem Karriereende 2022 treu. 2009 gewann er mit den Yankees die World Series.