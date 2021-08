Heidegger mit starkem Debüt

Zwei Österreicher versuchen derzeit bei der NBA Summer League ihr Glück.

Max Heidegger hat nur etwas mehr als eine Woche nach seinen Erstauftritten in der österreichischen Basketball-Nationalmannschaft in St. Pölten auch ein erfolgreiches Debüt in der NBA Summer League gegeben. Der Shooting Guard bilanzierte am Sonntag (Ortszeit) beim 83:85 der Atlanta Hawks gegen die Boston Celtics in Las Vegas mit zwölf Punkten und drei Assists in 14:59 Minuten Einsatzzeit.

Er sei mit seiner Leistung zufrieden, hätte sich jedoch einen Sieg gewünscht, ließ der 24-Jährige wissen. "Am Dienstag haben wir die nächste Chance." Dann geht es gegen das Summer-League-Team der Indiana Pacers.

Seinen Einstand in Las Vegas gab auch Giorgi Bezhanishvili. Der in Österreich eingebürgerte Georgier verzeichnete beim 77:97 der Denver Nuggets gegen Miami Heat vier Punkte und drei Rebounds in 14:37 Minuten. Am Dienstag geht es gegen Boston.