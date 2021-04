Lakers siegen ohne LeBron gegen Nets

Die LA Lakers sind trotz des Fehlens ihrer Superstars wieder auf Erfolgskurs.

Die Los Angeles Lakers haben den personellen Problemen getrotzt und ihren 33. Saisonsieg in der nordamerikanischen Basketball-Liga eingefahren. Der NBA-Meister gewann am Samstag (Ortszeit) bei den Brooklyn Nets mit 126:101 und liegt als Fünfter der Western Conference weiter auf Play-off-Kurs. Mit LeBron James, Anthony Davis, Marc Gasol, Wesley Matthews und Kyle Kuzma fehlten etliche Leistungsträger. Die Toronto Raptors stellten beim 135:115-Erfolg bei den Cleveland Cavaliers einen neuen Vereinsrekord auf, indem die Kanadier 87 Punkte in der ersten Halbzeit erzielten.

Alle NBA-Ergebnisse vom Samstag

Cleveland Cavaliers - Toronto Raptors 115:135, Brooklyn Nets - Los Angeles Lakers 101:126, Oklahoma City Thunder - Philadelphia 76ers 93:117, Utah Jazz - Sacramento Kings 128:112, Golden State Warriors - Houston Rockets 125:109, Phoenix Suns - Washington Wizards 134:106, Portland Trail Blazers - Detroit Pistons 118:103