McClung gewann zum 3. Mal in Serie Slam-Dunk-Contest

Der 26-jährige Mac McClung hat als erster Basketballer zum dritten Mal in Serie den Slam-Dunk-Wettbewerb im Rahmen des All-Star-Wochenendes der NBA gewonnen.

McClung zeigte am Samstag (Ortszeit) in San Francisco vier spektakuläre Dunks und erhielt jedes Mal die Höchstpunktzahl 50,0. Er sprang unter anderem über einen Freund sowie ein Auto und hämmerte den Ball rückwärts in den Korb.

McClung ist aktuell bei den Orlando Magic unter Vertrag. Er spielt aber in der Entwicklungsliga G-League für das Farmteam Osceola Magic, da wurde er im Vorjahr zum besten Spieler der Liga gekürt. McClung war 2023 der erste G-League-Spieler, der beim Slam-Dunk-Wettbewerb der NBA mitmachen durfte - nun gewann er ihn zum dritten Mal. Unter anderem hatte Legende Michael Jordan den Wettbewerb zweimal in Serie gewonnen.

Herro gewann Dreier-Bewerb

Zuvor hatte Tyler Herro von den Miami Heat den Drei-Punkte-Wettbewerb gewonnen und damit den dritten Sieg in Serie von Damian Lillard von den Milwaukee Bucks verhindert. Herro setzte sich im Finale vor Lokalmatador Buddy Hield von den Golden State Warriors durch.

Die Skills-Challenge gewann das Duo Evan Mobley und Donovan Mitchell vom aktuell besten Team der Liga, den Cleveland Cavaliers. Herro, Mobley und Mitchell werden am Sonntag auch beim All-Star-Turnier spielen, das in diesem Jahr mit vier Teams ausgetragen wird.