Emotionale Rückkehr für Vienna Vikings

Die Nachricht, auf die alle Wiener Football-Fans gewartet und gehofft haben, ist nun offiziell.

Das ELF-Team der Vienna Vikings überraschte die Fans am Samstag mit einer emotionalen Nachricht, die alle Anhänger des besten Football-Teams des Landes jubeln lässt.

Denn es wurden nicht nur einfach die Spielorte für die ersten Heimspiele der neuen ELF-Saison bekannt gegeben. Der Heim-Auftakt findet wieder auf der Hohen Warte statt. Damit kehrt man nach einem Jahr mit Spielen in Wiener Neustadt zurück in die Hauptstadt. Das Spiel am 24. Mai müssen die Fehervar Enthroners in Wien-Döbling antanzen.

Im Vorjahr marschierten die WIkingerWikinger durch die Liga, mussten ausgerechnet im Finale gegen Rhein Fire aus Düsseldorf die einzige Niederlage einstecken. Mit den Wiener Fans im Rücken soll in der Naturarena der Grundstein für eine weitere unvergessliche Saison gelegt werden.

Highlights in der Generali Arena

Doch nicht alle Spiele finden auf der Hohen Warte statt. Auch heuer kann man wieder für die absoluten Top-Spiele auf die Zusammenarbeit mit der Wiener Austria zählen. So müssen die Raiders aus Tirol (7. Juni) und der Titelverteidiger aus Düsseldorf (21. Juni) nach Favoriten in der Generali Arena bestehen.

Das erste Heimspiel in der Naturarena Hohe Warte ist für uns ein ganz besonderes Ereignis – ein Ort, der tief in der Tradition der Vienna Vikings verankert ist. Ebenso stolz sind wir darauf, mit der Generali Arena für die Top-Spiele gegen die Raiders Tirol und Rhein Fire eine großartige Bühne bieten zu können. Beide Stadien stehen für besondere Momente in unserer Vergangenheit, und wir können es kaum erwarten, gemeinsam mit unserer unglaublichen Fangemeinde neue Erinnerungen zu schaffen", freut sich General Manager Lukas Leitner.

Auch Head Coach CrhisChris Calaycay freut sich auf das Spiel auf der Hohen Warte: "Dieses Stadion hat einen besonderen und nostalgischen Platz in meinem Herzen und lässt mich immer an die großartigen Siege der Jahre zurückdenken." Tickets für die ersten drei Saisonspiele sind ab Dienstag im Ticket-Shop der Vienna Vikings erhältlich.

Das erste Saisonspiel für die Vikings steigt bereits am 18. Mai in Tschechien gegen die Prague Lions.