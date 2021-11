Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge kann Tampa Bay wieder gewinnen.

Tom Brady hat mit seinen Tampa Bay Buccaneers in der NFL auf die Siegerstraße zurückgefunden. Nach zuletzt zwei Niederlagen ließ der Super-Bowl-Titelverteidiger den New York Giants am Montagabend daheim mit 30:10 keine Chance. Der 44-jährige Brady warf Pässe für 307 Yards Raumgewinn und zwei Touchdowns. Drei Niederlagen in Serie hat der Superstar seit 2002 nicht kassiert. Mit einer Saisonbilanz von 7:3-Siegen liegen die Buccaneers an der Spitze der NFC South Division.