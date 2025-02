Football-Hammer: "NFL-Liebling" steht vor Comeback

Eine kuriose Fußball-Wette könnte für Comeback des NFL-Stars sorgen.

J.J. Watt gehörte zu den beliebtesten NFL-Stars der letzten Jahre. Der Defensive End der Houston Texans und Arizona Cardinals war dreimal NFL Defensive Player of the Year und wurde in fünf Pro Bowls gewählt, ehe er 2022 seine Karriere beendete. Nun könnte Watt ein überraschendes Comeback geben – wegen einer Wette!

Watt machte im Dezember des letzten Jahres eine Wette mit Burnley-Torhüter James Trafford. Falls es dem englischen Schlussmann gelingt, seine Saison in der englischen Football League Championship ohne Gegentor zu beenden, würde Watt noch einmal auf das Spielfeld zurückkehren und zu den Cincinnati Bengals wechseln, deren Fan Trafford ist.

© Getty ×

Und tatsächlich: Seit die Wette gemacht wurde, hat Burnley in 12 Spielen noch kein einziges Gegentor bekommen – ganze 1.090 Minuten sind seit dem letzten Treffer vergangen. Watt will jedenfalls zu seinem Wort stehen: „Auf jeden Fall. Wenn er diese historische Leistung wirklich schafft, hat er es verdient, dass ich es durchziehe. Aber wer weiß, ob die Bengals mich überhaupt wollen.“