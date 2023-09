Gänsehaut beim Abschied von Tom Brady

Ein letztes Mal stand Football-Superstar Tom Brady (46) am Sonntag im Mittelpunkt einer NFL-Partie.

Das Gillette Stadium in Foxborough, Sonntag Abend. Tosender Applaus, als Legende Tom Brady auf einem für alle einsehbaren Balkon erschien und eine riesige Glocke bediente. Damit läutete die Legende quasi die Saison ein. In der Halbzeit-Pause der Auftakt-Partie der Patriots gegen die Philadelphia Eagles sprintete Brady mit seinem legendären Trikot mit der Nummer 12 aufs Feld – der Höhepunkt der Verabschiedung des Größten aller Zeiten. Nach dem Wechsel zu den Tampa Bay Buccaneers hatte Brady 2021 seine Rekord-Super-Bowl-Nr. 7 gewonnen und am 1. Februar 2023 seinen "endgültigen Rücktritt" erklärt. Am Sonntag ließ Brady die Fans in New England wissen: "Egal, was im Leben passiert, eine Sache wird sich nie ändern: Ich bin ein Patriot für den Rest meines Lebens." Standing Ovations, Gänsehaut.

Damit hatte es sich aber mit dem Feiern für die Brady-Fans. Die Auftakt-Partie der Patriots ging mit 25:20 an die Eagles.

Niederlage für Raimann und die Colts

Eine klare Angelegenheit war die erste Begegnung zweier Division-Gegner der Eagles. Auswärts setzten sich die Dallas Cowboys gegen die New York Giants mit 40:0 durch und untermauerten damit ihre Titel-Ambitionen.

Einen guten Eindruck am ersten Spieltag machten auch die San Francisco 49ers (30:7 gegen die Pittsburgh Steelers), sowie die Green Bay Packers bei einem 28:20 gegen die Chicago Bears. Jordan Love als Quarterback-Nachfolger von Aaron Rodgers (gab in der Nacht auf Dienstag gegen Buffalo sein Debüt für die NY Jets) kam auf drei Touchdown-Pässe.

Für die Indianapolis Colts mit Österreich-Export Bernhard Raimann als Offensive Tackle gab es zum Auftakt eine 21:31-Niederlage gegen die Jacksonville Jaguars.