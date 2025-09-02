Alles zu oe24VIP
Saison-Start

In der NFL startet Adler-Jagd mit Kracher-Woche

02.09.25, 09:37
Super-Bowl-Sieger Philadelphia Eagles eröffnen Saison.

In der Nacht auf Freitag (2.20 Uhr MESZ) hat das lange Warten ein Ende! Die NFL meldet sich zurück. Eröffnet wird die Football-Saison traditionell vom Super-Bowl-Champion. Für die Philadelphia Eagles kommt es dabei zum Hass-Duell mit dem ewigen Erzrivalen, den Dallas Cowboys.

Einen Tag später findet bereits das erste Spiel außerhalb der USA statt. In Brasilien krachen in der Nacht auf Samstag (2 Uhr) die Kansas-City-Superstars Patrick Mahomes und Taylor-Swift-Boyfriend Travis Kelce gegen die Los Angeles Chargers los.

Chiefs wollen zurück  auf den Football-Thron

Das Ziel der Chiefs ist klar: Nach der bitteren Final-Niederlage 2025 soll wieder der Titel her. Auch am traditionellen Sonntags-Spieltag gibt es gleich mehrere Kracher. Brisant ist das Pittsburgh-Debüt (19 Uhr) von Quarterback-Legende Aaron Rodgers gegen sein Ex-Team, die New York Jets. Ab 22.05 Uhr treffen in zwei Spielen zwei Titel-Anwärter aufeinander. Die Seattle Seahawks müssen gegen die San Francisco 49ers bestehen, während die Detroit Lions im Divisions-Duell auf die Green Bay Packers treffen.

Abgeschlossen wird der 1. Spieltag mit den Hits der Buffalo Bills gegen die Baltimore Ravens (Mo., 2.20 Uhr) und Chicago Bears gegen Minnesota Vikings (Di., 2.15 Uhr).

