NFL: Arizona weiter ungeschlagen

Die Arizona Cardinals sind als einziges Football-Team der US-Liga NFL weiter ungeschlagen.

Beim 31:5 gegen die Houston Texans am Sonntag kam das Team von Trainer Kliff Kingsbury nach anfänglichen Problemen letztendlich zum mühelosen siebenten Saisonsieg. Ebenfalls gut in Form sind Tom Brady und die Tampa Bay Buccaneers. Der Quarterback erreichte beim 38:3-Erfolg gegen die Chicago Bears einen weiteren Meilenstein in seiner Karriere: 600 Touchdown-Pässe.

Diese Marke hat außer dem 44-Jährigen aus Kalifornien noch niemand übertroffen. Brady warf insgesamt für 211 Yards, darunter waren vier Zuspiele für Touchdowns. Er führt die Allzeit-Bestenliste nun mit 602 Touchdown-Pässen an, auf den Plätzen dahinter folgen die allesamt nicht mehr aktiven Drew Brees (571), Peyton Manning (539) und Brett Favre (508). Jemand, der Brady theoretisch noch abfangen könnte, ist der fünftplatzierte Aaron Rodgers mit 427. Der 37-Jährige fuhr mit seinen Green Bay Packers einen 24:10-Erfolg gegen das Washington Football Team ein.

Einen weiteren Rückschlag kassierten dagegen die Kansas City Chiefs. Neben der 3:27-Niederlage bei den Tennessee Titans bereitet aber vor allem die mögliche Kopfverletzung von Patrick Mahomes Sorgen. Der Spielmacher war von einem Gegenspieler getroffen worden und hatte benommen das Feld verlassen müssen.