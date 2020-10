Pittsburgh in NFL ungeschlagen

Pittsburgh Steelers sind nach fünf Spieltagen weiterhin unaufhaltsam - Erste Niederlagen für Tennessee Titans und Seattle Seahawks

Die Pittsburgh Steelers sind das einzige Team in der National Football League, das in dieser Saison noch keine Niederlage einstecken musste. Im Nachholspiel bezwang das Team die Tennessee Titans, die bis zur 24:27-Pleite am Sonntag ebenfalls noch ungeschlagen waren. Erstmals erwischte es auch die Seattle Seahawks, die mit 34:37 nach Verlängerung den Arizona Cardinals unterlagen.

Eine historische Niederlage kassierten unterdessen die New England Patriots. Beim 6:33 gegen die San Francisco 49ers gingen sie nicht nur zum dritten Mal nacheinander als Verlierer vom Feld, sondern mussten gleichzeitig auch die höchste Heimpleite unter Trainer Bill Belichick hinnehmen, der seit 2000 bei den Patriots ist.

Drew Brees mit neuem Rekord

Besser lief es bei Ex-Patriots-Star Tom Brady, der mit den Tampa Bay Buccaneers mit 45:20 bei den Las Vegas Raiders gewann und dabei vier Touchdown-Pässe warf. Eine historische Marke durchbrach sein Spielmacher-Kollege Drew Brees. Dank seiner 29 angekommenen Zuspiele beim 27:24-Sieg der New Orleans Saints gegen die Carolina Panthers hat Brees als erster Spieler über 7.000 Pässe in seiner Laufbahn an den Mann gebracht.