Tom Brady hat seinen verstorbenen Hund geklont

Es ist wohl eine der kuriosesten Geschichten rund um Ex-NFL-Legende Tom Brady und an solchen mangelt es dem 48-Jährigen nicht. Bradys aktueller Hund ist nämlich ein Klon seiner ehemaligen Hündin.

Das hat Brady selbst online bekannt gegeben. Im Dezember 2023 verstarb seine Hündin Lua, sehr zum Leidwesen des ehemaligen NFL-Quarterbacks.

Mit Hilfe von Colossal Biosciences, einem Unternehmen, in das der nunmehrige Mitbesitzer der Las Vegas Raiders investiert, klonte er den Pitbull-Mischling. So hatten seine Frau Gisele Bündchen und er umgehend Ersatz: Junie.

Tom Bardy mit seinem verstorbenen Hund Lua © Tom Brady/Instagram

"Ich liebe meine Tiere. Sie bedeuten mir und meiner Familie alles. Vor ein paar Jahren habe ich mit Colossal zusammengearbeitet und ihre nicht-invasive Klontechnologie genutzt - durch eine einfache Blutentnahme bei unserem alten Familienhund, bevor sie starb", so Brady. Die Firma habe seiner "Familie eine zweite Chance mit einem Klon unseres geliebten Hundes" gegeben.