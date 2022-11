Unfassbarer Zungenspiel-Eklat im Live-TV

NFL-Experte Mike Pereira sorgt für einen handfesten Skandal.

Die NFL war am Sonntag das erste Mal in Deutschland zu Gast. In den USA redet nach dem knappen Sieg der Tampa Bay Buccaneers aber niemand über Tom Brady und Co., sondern nur über Mike Pereira.

WHAT IS MIKE PEREIRA DOING?!?!? pic.twitter.com/ygLUT5AADq — Kanyon Nelson (@K4NYON) November 13, 2022



Der ehemalige Schiedsrichter war bei „NFL Network“ als Experte im Einsatz und sollte im Studio eine strittige Entscheidung analysieren. Der 72-Jährige schaute aber gar nicht auf seinem Bildschirm, sondern nur auf die rechte Seite des Studios. Dann streckte Pereira plötzlich seine Zunge raus und beginnt verschmitzt zu lächeln.

Mike Pereira 15 yard penalty for horny pic.twitter.com/AVvusLhjDc — Punchface VIP (@thechovanone) November 13, 2022



In den sozialen medien zeigten sich Tausende User empört über das Zungenspiel. Die Entgleisung könnte nun auch ernste Konsequenzen haben. Wie amerikanische Medien berichten, hat „NFL Network“ eine Aufklärung angekündigt - dem Experten droht nun die Kündigung.