Minnesota patzt im NHL-Play-off ohne Rossi

Die Minnesota Wild haben in den Play-offs der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL ohne den rot-weiß-roten Hoffnungsträger Marco Rossi eine Niederlage kassiert.

Die Wild mussten sich am Sonntag gegen die Dallas Stars auch wegen eines Powerplay-Doppelpacks von Tyler Seguin mit 2:3 geschlagen geben. Damit glichen die Texaner in der "best of seven"-Serie auf 2:2 aus. Das gelang auch den Edmonton Oilers mit einem 5:4-Sieg nach Verlängerung gegen die Los Angeles Kings.

Die Boston Bruins und die Carolina Hurricanes, die beiden besten Teams des Grunddurchgangs, stellten in ihren Serien hingegen auf 3:1. Die Bruins setzten sich bei den Florida Panthers dank vierer Tore im Schlussdrittel klar mit 6:2 durch, Bruins-Goalie Linus Ullmark und Panthers-Star Matthew Tkachuk wurden nach einer Massenschlägerei kurz vor Schluss ausgeschlossen. Die Hurricanes hatten beim 5:2 bei den New York Islanders keine Mühe.

Der 21-jährige Rossi war zuletzt mit Minnesotas Farmteam Iowa Wild in der ersten Play-off-Runde der AHL ausgeschieden. Ob der Vorarlberger noch in den NHL-Kader berufen wird, ist unklar.

NHL-Ergebnisse von Sonntag - Play-off, 1. Runde

Eastern Conference:

New York Islanders - Carolina Hurricanes 2:5 - Stand in der Serie: 1:3

Florida Panthers - Boston Bruins 2:6 - Stand: 1:3

Western Conference:

Minnesota Wild - Dallas Stars 2:3 - Stand: 2:2

Los Angeles Kings - Edmonton Oilers 4:5 n.V. - Stand: 2:2