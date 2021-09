Rossi startet in Minnesota gleich mit einem Volltreffer

Marco Rossi (19) zeigt bei den Minnesota Wild schon sein Können.

Der Jubel bei den Fans war groß: Marco Rossi schlägt gleich in seinem ersten Spiel für Minnesota zu. Beim Rookie-Testspiel gegen Chicago erzielte der 19-Jährige den 2:2-Ausgleich, am Ende siegte Minnesota mit 3:2. Schon heute (20 Uhr/live auf dem YouTube-Kanal von Minnesota) steigt erneut das Duell mit Chicago. Rossi will sich dabei weiter für einen Platz im NHL-Kader empfehlen.

Kommende Woche startet bei den Wild dann das Hauptcamp. Da wird es für Rossi, der am Donnerstag seinen 20. Geburtstag feiert, so richtig ernst. Am 12. Oktober will er beim Saisonstart bei den Anaheim Ducks sein NHL-Debüt feiern.