Rossi feiert Sieg bei NHL-Comeback

Marco Rossi hat nach fünf Monaten sein Comeback in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL gegeben.

Der 21-jährige Vorarlberger gewann am Sonntag mit den Minnesota Wild bei den Chicago Blackhawks mit 4:2. Der am Vortag vom Farmteam Iowa Wild hochgezogene Center erhielt von Trainer Dean Evason in der dritten Linie mit Ryan Hartman und Nic Petan 12:47 Minuten Eiszeit, darunter auch im Powerplay.

Rossi blieb in seinem ersten NHL-Spiel seit 17. November ohne Scorerpunkt, gewann 50 Prozent seiner Bullys, leitete mit einem Fehlpass aber auch den Treffer der Blackhawks zur 2:1-Führung (23.) ein. Mit einem starken Finish konnte Minnesota das Match durch Tore von Marcus Johansson (55./SH, 57.) und Gustav Nyquist (59.) noch drehen. Torhüter Filip Gustavsson wehrte 40 Torschüsse ab. "Uns haben nicht die gesamten 60 Minuten gefallen, aber das Schlussdrittel war richtig gut", erklärte Evason.

Bei den Wild wurden die Top-Stürmer Kirill Kaprisow und Mats Zuccarello sowie die Verteidiger Jared Spurgeon und Jonas Brodin geschont und machten die Reise nach Chicago gar nicht mit. Minnesota hat noch zwei Spiele im Grunddurchgang, ehe das Play-off beginnt. Die Wild empfangen am (heutigen) Dienstag im heimischen Xcel Energy Center von St. Paul die Winnipeg Jets und spielen am Donnerstag bei den Nashville Predators. Minnesota liegt in der Central Division zwei Punkte hinter den führenden Colorado Avalanche und Dallas Stars.