Minnesota siegt ohne Marco Rossi

Die Minnesota Wild haben in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL nach zwei Niederlagen zuvor einen 3:0-Sieg bei den Vancouver Canucks gefeiert.

Beim Team aus dem Mittleren Westen der USA, bei dem der Österreicher Marco Rossi nicht mitwirkte, durfte sich Torhüter Filip Gustavsson am Samstag über das erste Shutout seiner Karriere freuen. Mats Zuccarello steuerte zwei Assists dabei.

Zu den Teams der Stunde in der NHL zählen derzeit die Toronto Maple Leafs. Gegen die Calgary Flames feierten sie den elften Sieg in den jüngsten 14 Spielen. Mitchell Marner, der den 5:4-Erfolg mit seinem Treffer in der Verlängerung sicherstellte, hat nun in 22 Partien nacheinander immer gepunktet.