Philadelphia Flyers entlassen Trainer Vigneault

Die Philadelphia Flyers haben sich laut übereinstimmenden Medienberichten von Chefcoach Alain Vigneault getrennt. Demnach übernimmt ab sofort sein bisheriger Assistent Mike Yeo beim NHL-Club interimistisch das Traineramt. Der Rauswurf von Vigneault nach zweieinhalb Jahren kommt wenig überraschend, schließlich haben die Flyers ihre jüngsten acht Spiele verloren. Das Fass zum Überlaufen brachte ein 1:7 gegen Tampa am Sonntag.

The Philadelphia Flyers have relieved head coach Alain Vigneault and assistant coach Michel Therrien of their duties. Mike Yeo will serve as the Flyers interim head coach. https://t.co/KPM9WLZg8J