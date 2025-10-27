Rossi trifft, doch Wild unterliegen San Jose nach Overtime

Marco Rossi hat bei der nächsten Niederlage der Minnesota Wild in der NHL getroffen. Der Vorarlberger erzielte ein Tor und eine Vorlage beim 5:6 nach Overtime gegen San Jose. Trotzdem kassierten die Wild die dritte Niederlage in Folge.

Die Minnesota Wild haben am Sonntag in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL erneut verloren. Beim 5:6 nach Overtime gegen die San Jose Sharks zeigte Marco Rossi zwar eine starke Leistung, konnte die Pleite aber nicht verhindern.

Der 23-jährige Vorarlberger traf im zweiten Drittel zum 2:2-Ausgleich und bereitete zuvor auch den Treffer zum 1:2 vor. Damit hält Rossi nach neun Saisonspielen bei zwei Toren und sechs Assists – eine überzeugende Bilanz zum Auftakt der neuen Spielzeit.

Minnesota weiter im Formtief

Für die Wild war es bereits die dritte Niederlage in Folge und die sechste in den vergangenen sieben Spielen. In der Western Conference liegt das Team aktuell nur auf Rang 13.