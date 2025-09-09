Vorarlberger Duo kämpft bei Montreal Canadiens um Platz im Kader

David Reinbacher und Vinzenz Rohrer starten ihre Vorbereitung bei den Montreal Canadiens. Die beiden Vorarlberger absolvieren ab Mittwoch das einwöchige Rookie-Camp des NHL-Clubs. Dabei stehen auch Testspiele gegen Winnipeg und Toronto auf dem Programm.

Für Verteidiger David Reinbacher und Stürmer Vinzenz Rohrer beginnt am Mittwoch der Kampf um einen Platz im NHL-Kader der Montreal Canadiens. Die beiden Vorarlberger absolvieren beim Club der nordamerikanischen Eishockeyliga das einwöchige Rookie-Camp. Am 13. und 14. September stehen Testspiele gegen die Talente der Winnipeg Jets und Toronto Maple Leafs auf dem Programm.

Reinbacher im dritten Anlauf

Der 20-jährige Reinbacher, im Draft 2023 an Nummer fünf gewählt, ist bereits zum dritten Mal im Rookie-Camp dabei. Der großgewachsene Abwehrspieler hatte sich im Oktober des vergangenen Jahres eine schwere Knieverletzung zugezogen. Im Frühjahr gab er im Farmteam Laval Rocket ein Comeback und überzeugte auf dem Weg ins AHL-Halbfinale.

Rohrer mit starken Leistungen

Rohrer, seit Dienstag 21 Jahre alt, hat sich mit starken Leistungen in der Schweizer Liga für Meister ZSC Zürich Lions und dem österreichischen Nationalteam, das bei der WM das Viertelfinale erreichte, für die Canadiens empfohlen. Im Juni unterzeichnete der schnelle Stürmer, der im Draft 2022 an Nummer 75 ausgewählt worden ist, einen Einstiegsvertrag über drei Jahre.