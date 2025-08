WAC bei EL-Quali-Aufstieg gegen Rijeka oder Shelbourne

Der WAC trifft im Fall des Aufstiegs ins Play-off der Fußball-Europa-League auf einen nationalen Meister.

In der letzten Qualifikationsrunde am 21. und 28. August wartet entweder HNK Rijeka aus Kroatien oder Shelbourne FC aus Irland auf den österreichischen Cupsieger. In der Conference League würde Rapid im Play-off auf AIK Stockholm oder Györ treffen, auf die Wiener Austria würden FC Lugano oder NK Celje warten. Das ergab die Auslosung am Montag in Nyon.

Die drei heimischen Clubs müssen zuerst aber die dritte Qualifikationsrunde überstehen. Der WAC gastiert am Donnerstag (19.30) bei PAOK Thessaloniki in Griechenland, das Rückspiel steigt am 14. August. Steigt die Mannschaft von Dietmar Kühbauer auf, würde es im Play-off auswärts losgehen. Scheidet der WAC gegen PAOK aus, geht es für die Wolfsberger im Conference-League-Play-off gegen Araz Nachitschewan aus Aserbaidschan oder Omonia aus Zypern weiter. In dem Fall würde der WAC zu Hause starten.

Auf Rapid wartet AIK Stockholm oder Györ

Rapid und Austria würden ihre Hinspiele im Play-off am 21. August auswärts austragen, die Rückspiele wären am 28. August jeweils in Wien angesetzt. Die beiden Clubs setzen am Donnerstag ihren Kampf um den Einzug in eine europäische Gruppenphase fort. Rapid hat Dundee United zu Gast und spielt eine Woche später in Schottland. Die Austria gastiert am Donnerstag bei Banik Ostrava und tritt eine Woche später zu Hause gegen die Tschechen an.