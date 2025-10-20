Alles zu oe24VIP
Flyers Wels
© GEPA Pictures

Basketball

Wels bezwang BC Vienna auswärts 73:71

20.10.25, 20:58
Teilen

Flyers Wels zog mit dem Sieg nun an Punkten mit den führenden Oberwart Gunners und den Klosterneuburg Dukes gleich.

Wien. Die Flyers Wels haben in der Basketball-Superliga am Montag zum Abschluss der fünften Runde bei BC Vienna mit 73:71 (34:30) knapp die Oberhand behalten. Für die Entscheidung sorgte ein Zweipunktewurf von Chris Rollins in der Schlusssekunde.  

© GEPA Pictures

Durch den vierten Erfolg zogen die Welser an Punkten mit den führenden Oberwart Gunners und den Klosterneuburg Dukes gleich. Die Wiener sind nach der zweiten Niederlage in Serie punktegleich mit Gmunden Fünfter.

