Capitals verlieren 0:5 am "grünen Tisch"

Das abgesagte Duell gegen den VSV wird 5:0 für die Kärntner gewertet - der wiener Eishockey-Klub hatte sich wegen zahlreicher Ausfälle als nicht spielfähig erklärt.

Das am Sonntag ausgefallene Spiel der Vienna Capitals gegen den VSV in der ICE Hockey League ist aufgrund der eigenmächtigen "Unfit"-Erklärung der Wiener mit 0:5 strafbeglaubigt worden. Die von mehreren Corona-Fällen betroffenen Wiener hatten sich einen Tag vor dem Match noch vor einer Entscheidung der Liga als "nicht spielfähig" erklärt. Die zuständige Liga-Instanz entschied am Dienstag mit dem Verweis auf die geltenden Bestimmungen auf eine Strafverifizierung.



Die Capitals waren bereits am Freitag bei Ljubljana (4:5 n.V.) stark ersatzgeschwächt angetreten. Sie wollten laut eigenen Angaben bereits diese Begegnung verschieben, die Liga lehnte den Antrag aber ab. Mit mittlerweile sechs Corona-Fällen und weiteren Verletzten folgte am Samstag dann die eigenmächtige "unfit to play"-Erklärung. Die Liga hätte erst am Spieltag über die Durchführbarkeit entschieden, das war den Caps zu kurzfristig.