Das planen alle 8 österreichischen Clubs in der neuen Saison

Die ICE Hockey League startet mit acht österreichischen Clubs in die Saison 2025/26. Meister Red Bull Salzburg geht mit prominenten Rückkehrern auf Titeljagd. Die Konkurrenz wie KAC, Linz oder Graz hat kräftig aufgerüstet.

Red Bull Salzburg startet mit zwei prominenten Österreich-Rückkehrern in die Saison. An der Bande übernahm Manny Viveiros von Oliver David. Königstransfer war die Verpflichtung von Michael Raffl, der nach 14 Jahren im Ausland an der Seite seines Bruders Thomas spielt. Verzichten muss Viveiros länger auf Ali Wukovits, der wegen einer Hüftoperation monatelang ausfällt.

KAC mit hochkarätigen Neuzugängen

Der Rekordmeister hat die meisten Leistungsträger gehalten, verzeichnet aber den bitteren Abgang von Johannes Bischofberger, der aus gesundheitlichen Gründen seine Karriere beendete. Steven Strong wurde nach zehn Jahren nicht verlängert. Cheftrainer Kirk Furey bekam mit Stürmer Mario Kempe (NHL-Erfahrung) und Verteidiger Jordan Murray zwei hochkarätige Verstärkungen.

Black Wings setzen auf Kontinuität

Die Linzer standen erstmals seit sieben Jahren im Halbfinale und haben die meisten Leistungsträger gehalten. Größere Fluktuation gab es bei den Österreichern, unter anderem zogen Nico Feldner und Raphael Wolf weiter. Trainer Philipp Lukas hat mit Travis Barron und Ryan MacKinnon zwei Legionäre dazubekommen. Emilio Romig und Stefan Gaffal sind nach einjähriger Verletzungspause zurück.

Graz99ers mit ambitionierten Zielen

Im zweiten Jahr unter Präsident Herbert Jerich wollen die Grazer den nächsten Schritt machen und die Champions Hockey League erreichen. Aufgerüstet wurde mit den DEL-Stürmern Josh Currie und Chris Collins. Die Defensive ist durch Anders Koch und Paul Stapelfeldt "gewachsen", für das Tor gelang mit Maxime Lagacé (ehemaliger NHL-Torhüter) ein Coup.

VSV unter neuer Führung

Der VSV hat sich mit einem neuen Vorstand um Martin Winkler neu aufgestellt und Herbert Hohenberger als Sportdirektor verpflichtet. Der Kader wurde nur punktuell verändert, prominenteste Zugänge sind Steven Strong vom KAC und Adam Hewelka, zuletzt Topscorer von Bozen. Torhüter Jean-Philippe Lamoureux hat nach 14 Jahren seine Karriere beendet.

Vienna Capitals im Umbruch

Die Caps trennten sich von fast allen Legionären, lediglich Zane Franklin und Jeremy Gregoire blieben. Auch viele einheimische Spieler wurden verabschiedet, darunter Kapitän Mario Fischer, Dominique Heinrich und Nikolaus Hartl. Neuzugang Linden Vey übernimmt gleich das Kapitänsamt. Von Bozen wurden Simon Bourque und Cole Hults, von Asiago Randy Gazzola abgeworben.

Pioneers mit neuem Trainer

Dylan Stanley ging in die Schweiz, nachgerückt ist Assistent Johannes Nygård. Er hat eine fast komplett neue Legionärsgruppe zur Verfügung, von den Import-Spielern wurde nur mit Verteidiger Roni Allen verlängert. Kapitän Alexander Pallestrang hat seine Karriere beendet.

HC Innsbruck startet neu durch

Das abgeschlagene Schlusslicht setzt auf neun Kanadier und ungeplant auf einen neuen Trainer. Nach dem Abgang von Jordan Smotherman soll Ryan Kinasewich die Haie zurück ins Play-off führen. Herausragender Zugang ist Steven Owre, MVP der Liga 2023/24. Im Tor steht Matt Vernon, Sohn von Stanley-Cup-Sieger Mike Vernon.