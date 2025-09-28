Powerplay-Show: Drei Überzahl-Tore reichen Graz nicht gegen VSV

Der VSV hat sich in der ICE-Hockeyliga einen 4:3-Auswärtssieg bei den Graz99ers erkämpft. Drei Powerplay-Tore reichten den Steirern nicht. Alexander Rauchenwald erzielte den Siegestreffer.

Der VSV hat sich am Sonntag im Frühschoppenspiel der ICE-Eishockeyliga einen 4:3-Sieg bei den Graz99ers erkämpft. Drei Powerplay-Tore reichten den im Trachten-Look mit Lederhose aufspielenden Steirern nicht zum Sieg.

Wechselhafte erste Phase

Die Grazer erwischten einen vermeintlichen Traumstart, doch ein früher Treffer von Lukas Haudum zählte wegen Abseits nicht. Stattdessen gingen die Villacher in der 7. Minute durch Luca Erne in Führung. Kevin Roy sorgte im Überzahlspiel für den Ausgleich (14.).

Villacher Doppelschlag vor Pause

Im zweiten Drittel gelang den Villachern ein Doppelschlag. Der erst 16-jährige Paul Sintschnig erzielte sein drittes Saisontor (31.), nur 37 Sekunden später netzte Alex Wald ein (31.). Frank Hora verkürzte per Powerplay zum 2:3 (39.).

Rauchenwald entscheidet Derby

Chris Collins glich im Schlussdrittel erneut per Powerplay aus (45.). Alexander Rauchenwald sorgte in der 49. Minute für den 4:3-Siegtreffer der Villacher.