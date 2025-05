Raffl x2: Salzburg holt sich erfahrenen Stürmer – und vereint Familie

Red Bull Salzburg hat einen echten Coup gelandet: Der ehemalige NHL-Stürmer Michael Raffl wechselt zum Meister. Der 36-Jährige wird damit erstmals seit 2008/09 wieder mit seinem Bruder Thomas in einem Team spielen – damals noch beim VSV.

Der langjährige Philadelphia Flyers-Spieler kommt vom HC Lausanne, wo er in den letzten drei Jahren jedoch mit Verletzungen zu kämpfen hatte. "Ich freue mich besonders auf meinen Bruder – wir haben seit Jahren davon gesprochen, wieder zusammen zu spielen", so der Offensivspieler, der in der NHL über 600 Spiele absolvierte.

Neue Rolle in Salzburg

Raffl betont, dass er sich nicht in den Vordergrund drängen will: "Ich möchte die mir gegebene Rolle erfüllen und mit meiner Erfahrung der Mannschaft helfen." Salzburgs Managing-Direktor Helmut Schlögl zeigt sich begeistert: "Er bringt nicht nur NHL-Erfahrung, sondern auch wichtige Führungsqualitäten mit."

Historische Zusammenführung

Die Raffl-Brüder waren zuletzt 2020/21 kurzzeitig gemeinsam für den VSV aktiv, als Michael als Leihspieler zurückkehrte. Nun schreiben sie in Salzburg das nächste Kapitel ihrer einzigartigen Eishockey-Geschichte – und das erstmals seit 15 Jahren wieder dauerhaft im selben Team.