Kanada jagt mit Crosby & Co. den 29. Titel – Tschechien will verteidigen

Die Eishockey-WM in Stockholm und Herning verspricht Spitzensport auf höchstem Niveau: Mit Superstars wie Sidney Crosby, David Pastrnak und einem starken Gastgeber-Team beginnt der Kampf um Gold. Österreich startet gegen Finnland.

Die 88. Eishockey-Weltmeisterschaft startet am Freitag mit einem hochkarätigen Teilnehmerfeld. Rekordweltmeister Kanada geht mit einer Starbesetzung um Sidney Crosby, Nathan MacKinnon und Torhüter-Legende Marc-Andre Fleury auf Titeljagd. Der 37-jährige Crosby kehrt erstmals seit 2015 zurück, als er Kanada zum letzten WM-Gold führte.

Tschechien als Titelverteidiger

Die Tschechen setzen auf bewährte Kräfte: 13 Spieler des Gold-Teams von 2024 sind wieder dabei, angeführt von David Pastrnak. Der Boston-Bruins-Star erzielte im letzten Finale das entscheidende Tor gegen die Schweiz. "Wir wissen, dass mehr von uns erwartet wird", sagte Erfolgstrainer Radim Rulík.

Gastgeber Schweden mit Ambitionen

Die Tre Kronor wollen endlich wieder Gold – zuletzt gelang dies 2018. Mit 18 NHL-Spielern, darunter Torhüter Jacob Markström und Stürmer Filip Forsberg, hat das Team um Coach Sam Hallam starke Argumente: "Wir wollen zwei Stufen höher als letztes Jahr (Bronze) steigen."

Österreichs Herausforderung

Das ÖEHV-Team bestreitet seine Spiele in Stockholms Avicii Arena (ehem. Globen) – dem einst größten kugelförmigen Gebäude der Welt. Die Spielstätte war zuletzt ein Jahr gesperrt und wurde modernisiert. Österreich wartet hier noch auf den ersten Sieg: Bei der letzten WM-Teilnahme 1995 gelang zwar kein Gruppensieg, aber der Klassenerhalt durch ein 4:4 im Relegations-Rückspiel gegen die Schweiz (nach 4:0 im ersten Duell). Dies sicherte die Teilnahme an der Heim-WM 1996 in Wien.

Die Schweiz, Vize-Weltmeister von 2024, zeigt sich in starker Form nach Testspiel-Siegen gegen Finnland (8:2) und Tschechien (5:3).